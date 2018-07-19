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19 Temmuz 2018 Perşembe 23:41

Ürdün’de mecliste intihar girişimi

Ürdün’de bir kişi, hükümet için güven oylaması yapıldığı sırada meclis balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.Ürdün’de Ömer Razzaz’ın kurduğu hükümet için mecliste yapılan güven oylaması sırasında ilginç bir olay...

Ürdün'de mecliste intihar girişimi
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Ürdün’de bir kişi, hükümet için güven oylaması yapıldığı sırada meclis balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Ürdün’de Ömer Razzaz’ın kurduğu hükümet için mecliste yapılan güven oylaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Meclisin üst katında güven oylamasını izleyen bir Ürdün vatandaşı, ülkenin Başbakanı Ömer Razzaz ile konuşmasına izin verilmemesi durumunda kendini balkondan aşağı atacağını söyledi. Razzaz’ın aşağı atlamaması için ikna etmeye çalıştığı Ürdünlü vatandaş, bir anda aşağı atladı. Milletvekilleri ve personel şahsı havada yakalayarak zarar görmesini engelledi. Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz’ın, olayın ardından vatandaşla görüştüğü belirtildi.
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