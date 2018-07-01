Ürdün’de otobüs kazası: 1 ölü, 48 yaralı

Ürdün’de başkent Amman’ın 180 kilometre güneyindeki Tafila’nın Al-Hasa bölgesinde otomobil ile çarpışan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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