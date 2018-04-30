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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:52

Ürünlerin barkodlarını söküp mağazadan çıkartırken yakalandılar

Isparta’daki bir alışveriş merkezinde barkodlarını söktükleri kıyafet ve çorapların parasını ödemeden mağazadan ayrılmak isterken yakalanan Gürcü uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Ürünlerin barkodlarını söküp mağazadan çıkartırken yakalandılar
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Isparta’daki bir alışveriş merkezinde barkodlarını söktükleri kıyafet ve çorapların parasını ödemeden mağazadan ayrılmak isterken yakalanan Gürcü uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki bir AVM’de faaliyet gösteren mağzadan şort - thirt ve çorap gibi malzemelerin barkodlarını söken Otar J. (23) ve Roman G.(21) isimli Gürcü uyruklu şüpheliler, işyerindeki görevliler tarafından takibe alındı. Barkodlarını söktükleri yaklaşık 152 TL tutarındaki malzemelerin parasını ödemeden mağazadan ayrılmak isteyen Gürcü uyruklu şüpheliler, görevlilerce kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili işyeri sahibi şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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