Üsküdar’da dev polis uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar’da dev bir sokak uygulaması gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle parklarda ve kahvehanelerde aramalarını sıklaştırırken, uygulamaya özel harekat polisleri ve polis helikopteri de eşlik ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar’da dev bir sokak uygulaması gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle parklarda ve kahvehanelerde aramalarını sıklaştırırken, uygulamaya özel harekat polisleri ve polis helikopteri de eşlik ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri Üsküdar Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde dev bir sokak uygulaması gerçekleştiriyor. Operasyona çok sayıda ekip katılırken, polisler özellikle park ve kahvehanelerde arama gerçekleştiriyor. Polisler şüpheli gördükleri şahısları tek tek ararken, şüpheli araçlar da durduruldu. Uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de katılıyor.