ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:51

Üsküdar’da dev polis uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar’da dev bir sokak uygulaması gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle parklarda ve kahvehanelerde aramalarını sıklaştırırken, uygulamaya özel harekat polisleri ve polis helikopteri de eşlik ediyor.

Üsküdar'da dev polis uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar’da dev bir sokak uygulaması gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle parklarda ve kahvehanelerde aramalarını sıklaştırırken, uygulamaya özel harekat polisleri ve polis helikopteri de eşlik ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri Üsküdar Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde dev bir sokak uygulaması gerçekleştiriyor. Operasyona çok sayıda ekip katılırken, polisler özellikle park ve kahvehanelerde arama gerçekleştiriyor. Polisler şüpheli gördükleri şahısları tek tek ararken, şüpheli araçlar da durduruldu. Uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de katılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku