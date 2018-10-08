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08 Ekim 2018 Pazartesi 07:02

Üsküdar’da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Üsküdar’da bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 79 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Aynı yangında binada bulunan 2 kişi de yaralandı.

Üsküdar'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı
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Üsküdar’da bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 79 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Aynı yangında binada bulunan 2 kişi de yaralandı.

Yangın, 04.00 sıralarında Üsküdar İcadiye Mahallesi Müneccimbaşı Sokakta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,3 katlı binanın bodrum katında oturan 79 yaşındaki Sabiha Haymeci’ye ait evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangından sonra binada kontrollerini yapan itfaiye ekipleri alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabiha Haymeci’yi hareketsiz halde buldu. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Haymeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Haymeci’nin cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı yangında dumandan etkilenen Haymeci’nin kızı ve torunu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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