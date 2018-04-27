Uslanmaz hırsız tutuklandı

Adana’da hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan bir kişi, tekrar hırsızlık yaptığı ileri sürülerek tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, 22 Nisan’da Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde...

Adana’da hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan bir kişi, tekrar hırsızlık yaptığı ileri sürülerek tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Nisan’da Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Derviş Yayla, evde eşi ve çocuklarıyla uyurken, saat 05.00 sularında gürültüye uyandı. Yüksel, evde birinin olduğunu fark etti. Bağırıp korkuttuğu hırsız, mutfaktaki pencereden atlayıp kaçtı. Zanlının evden cep telefonuyla 600 lira çaldığı tespit edildi. Bu olaydan 2 gün sonra bu kez Gülpınar Mahallesi’nde soygun oldu.

Hüseyin Çelik, evde eşiyle birlikte uyurken, gelen sesler üzerine uyandığında evde bir kişinin olduğunu fark etti. Eşi, bağırınca hırsız da camdan atlayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cep telefonuyla 6 bin lira çalındığını tespit etti. Yaşanan her iki olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Polis, her iki olayda da verilen eşkali tanıdık buldu. Yapılan incelemede de yaklaşık 2 ay önce yine girdiği bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ve tahliye edildikten 13 saat sonra bir başka soygun gerçekleştirince tekrar gözaltına alınıp cezaevine gönderilen Murat Karataş olduğu belirlendi. Geçtiğimiz ay cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilen zanlının, iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Evine yapılan baskınla yakalanan ve üzerinden 2 bin 280 lira çıkan Karataş, emniyetteki sorgusunda ise, “Hırsızlık olaylarıyla ilgili benim hiçbir alakam yok. Kimin veya kimlerin yaptığını da bilmiyorum. Üzerimden çıkan para da bana ait. Daha önce borç verdiğim kişilerden geri aldığım paradır. Kesinlikle hırsızlık yapmadım” dedi.

Adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.