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27 Nisan 2018 Cuma 20:37

Usulsüzlük yaparak engelli raporu alındığı iddiasına 10 tutuklama

Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, usulsüzlük yaparak sağlık kuruluşlarından engelli raporu aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Usulsüzlük yaparak engelli raporu alındığı iddiasına 10 tutuklama
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Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, usulsüzlük yaparak sağlık kuruluşlarından engelli raporu aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere sahte engelli raporu düzenlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla 6 ay önce teknik takip ve dinleme başlattı. Polis şüphelilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para aldıklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon başlatan polis ekipleri 18 şüpheliyi Sivas, Ankara ve Tokat’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu.
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