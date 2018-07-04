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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08

Uyuşturucu bağımlısından 112 ekibine “Kungfulu” tepki

Bursa’da uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençlerden biri, kendilerini ayıltan sağlık personeline döner tekme atmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Uyuşturucu bağımlısından 112 ekibine 'Kungfulu” tepki
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Bursa’da uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençlerden biri, kendilerini ayıltan sağlık personeline döner tekme atmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan olay geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaşandı. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençleri gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip, uyuşturucu komasına giren gençleri, su dökerek ayılttı. Ayılan gençlerden biri uyuşturucunun etkisiyle sağlık çalışanlarından birine döner tekme atmaya çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen genç, döner tekme atmadan önce “Bi gelse var ya, yerle bir olursun” demesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Boşa atılan tekmenin ardından, gençler olay yerinden kaçarak kayboldu.
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