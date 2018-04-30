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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:22

Uyuşturucu ile yakalanan eski hakime 11 yıl hapis cezası

Diyarbakır’da 90 kilogram esrarla yakalanan hakim ve arkadaşına 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Uyuşturucu ile yakalanan eski hakime 11 yıl hapis cezası
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Diyarbakır’da 90 kilogram esrarla yakalanan hakim ve arkadaşına 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da, geçtiğimiz yıl 90 kilogram esrar ile yakalanan Hınıs ilçesi Ağır Ceza Mahkemesi eski üyesi H.H.S. ile ele geçirilen esrarla bağlantıları olduğu öğrenilen 3 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. Davaya bakan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamayı geçtiğimiz Mart ayında tamamlayarak kararını verdi. Mahkeme, sanıklar eski hakim H.H.S. ve R.K’ya uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediklerinin sabit olduğuna karar vererek, 11’er yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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