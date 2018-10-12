Uyuşturucu operasyonu sonrası 6 tutuklama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Sivas ve Erzurum illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç, İ.B.Ç, Ö.K, F.D isimli 8 kişi yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Sivas ve Erzurum illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç, İ.B.Ç, Ö.K, F.D isimli 8 kişi yakalandı.

Şüpheliler, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti ve Temini suçlaması ile alınan ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç, İ.B.Ç isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu.