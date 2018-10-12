Sivas İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Sivas ve Erzurum illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç, İ.B.Ç, Ö.K, F.D isimli 8 kişi yakalandı.Şüpheliler, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti ve Temini suçlaması ile alınan ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç, İ.B.Ç isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu.
Uyuşturucu operasyonu sonrası 6 tutuklama
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Sivas ve Erzurum illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç, İ.B.Ç, Ö.K, F.D isimli 8 kişi yakalandı.