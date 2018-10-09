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09 Ekim 2018 Salı 09:14

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 112 fişek kokain, 247 adet uyuşturucu hap bir adet 9mm tabanca ve 20 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendiren bin 350 TL para ele geçirilerek 3 şüpheli gözaltına alındı.
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