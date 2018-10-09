Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 112 fişek kokain, 247 adet uyuşturucu hap bir adet 9mm tabanca ve 20 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendiren bin 350 TL para ele geçirilerek 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.