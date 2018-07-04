Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Çorlu’nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında A.Ç., H.B.Y., N.E., B.G., O.Ö. ve Ü.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda ise 62 fişek bonzai ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.