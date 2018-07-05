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05 Temmuz 2018 Perşembe 08:58

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 30 kişi adliyede

Samsun merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın toplam 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 30 kişi adliyede
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Samsun merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın toplam 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi, Giresun ve Amasya illerinde 65 ekip, 235 personel ve 2 dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, toplam 30 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın toplam 30 kişi, sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı toplam 44 ayrı ara yakalamada ve yapılan aramalarda paketler halinde 35 gr bonzai, bin 526 adet extacy, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 2 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 34 adet mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kök dişi Hint keneviri ele geçirilmişti.
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