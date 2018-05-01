ASAYİŞ:
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01 Mayıs 2018 Salı 08:46

Uyuşturucu satıcılarına ’şafak’ operasyonu

Erzurum’da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ‘şafak’ operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken sokak satıcılarının okulun yanı başında ev kiraladıkları ortaya çıktı.

Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu
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Erzurum’da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ‘şafak’ operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken sokak satıcılarının okulun yanı başında ev kiraladıkları ortaya çıktı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerin de yer aldığı 150 polisle uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "şafak" vakti operasyon yapıldı. Operasyonda sokak satıcısı oldukları belirtilen 11 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, bir miktar satışa hazır paketlerde uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

Öte yandan drone’nin şüphelilerin kaçış güzergahlarının belirlenmesi amacıyla kullanıldığı operasyonda sokak satıcılarının okulun yanı başında ev kiraladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin dikkat çekmeden öğrencilere uyuşturucu satmaya çalıştıkları belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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