ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39

Uyuşturucu satıcısından pişkin savunma: “Bankaya olan borcumu kapatmak için uyuşturucu ticaretine başladım”

Kastamonu’da uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan zanlı, bankaya olan borcu yüzünden uyuşturucu ticaretine giriştiğini ve ektiği uyuşturucu maddelerini de satamadan yakalandığını söyledi.

Uyuşturucu satıcısından pişkin savunma: 'Bankaya olan borcumu kapatmak için uyuşturucu ticaretine başladım”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kastamonu’da uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan zanlı, bankaya olan borcu yüzünden uyuşturucu ticaretine giriştiğini ve ektiği uyuşturucu maddelerini de satamadan yakalandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Araç ilçesinde A.A.’ya ait ikamete düzenlenen operasyonda toplam 47 kilogram kubar esrar ile 52 adet 100 gramlık satışa hazır halde paketlenmiş ecstasy hap ele geçirilmişti. Operasyon sonrası tutuklanarak hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan dava açılan A.A., esrar ektiğini kabul ederek, “Esrar maddesi ektim, doğrudur. Ama ilk defa esrar ektiğim için ne kadar çıkacağını bilemiyordum. Birazını içip birazını da satacaktım” dedi.

Ektiği esrar maddesinden sadece bir kişiye 150 TL ücret karşılığı 100 gram uyuşturucu sattığını söyleyen A.A., “Bankaya borcum vardı. Faize battım. Tefeciye de borçlandım. Yuvam yıkılmasın diye sadece bir defalığına diktim. Tohumu da İstanbul’da aldım. 1 tohumdan ne kadar çıkacağını bilemediğim için aldığım tohumların hepsini ektim. Hepsini serptikten sonra bu kadar çıktı” diye konuştu.

Uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediğinden ötürü utandığını ifade eden A.A., “Bu suçtan dolayı utanıyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Aralık tarihine ertelerken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku