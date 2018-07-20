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20 Temmuz 2018 Cuma 16:50

Uyuşturucu sevkıyatını yanlış ülkeye yaptılar

İsrailli 2 kişi, 28 kilo kokaini Ekvador’dan Hollanda’ya göndermek isterken Rusya’ya gönderdi.

Uyuşturucu sevkıyatını yanlış ülkeye yaptılar
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İsrailli 2 kişi, 28 kilo kokaini Ekvador’dan Hollanda’ya göndermek isterken Rusya’ya gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Novorossisk şehrinde bulunan gemi limanında Rus gümrük ekipleri ve Rusya federal servisi uzmanları tarafından gemi konteynerlerinde rutin kontroller yapılırken, Ekvador’dan gelen bir geminin konteynerinde 28 kilo kokain bulundu. Bunun üzerine Rus istihbaratı uyuşturucuyu gönderenler ve alıcıların tespiti üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu sevkıyatının Rusya ayağı için araştırma yapan Rus istihbaratı, Rusya’da alıcı olmadığını belirledi.

Hollanda yerine Rusya’ya gönderilmiş

Rus istihbaratı olayın uluslararası boyutunu araştırınca olayın iç yüzü ortaya çıktı. 2 İsrail vatandaşının uyuşturucuyu Ekvador’dan Hollanda’ya gittiğini düşündükleri bir geminin konteynerine sakladıkları ortaya çıktı. Hollanda’dadaki uyuşturucu tüccarları ise uyuşturucuyu bekledi ama gelmedi. Bunun üzerine 2 İsrail vatandaşı uyuşturucunun rotasını gizlice araştırmaya başlayınca Rus polisi onlardan önce davrandı. Rus istihbaratının başlattığı ve Hollanda ve Ekvador polisinin destek verdiği operasyon ile tüm şüpheliler tutuklandı. 2 İsraillinin uluslararası uyuşturucu sevkıyatı tespit edildi.
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