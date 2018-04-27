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27 Nisan 2018 Cuma 09:56

Uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiden biri tutuklandı.Manisa Soma Emniyetinin başarılı çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi operasyonla yakalandı....

Uyuşturucu taciri tutuklandı
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Manisa’nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Manisa Soma Emniyetinin başarılı çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi operasyonla yakalandı. Şahısların üzerinden ve ikametlerinden 60 adet uyuşturucu hap ve bir adet tabanca ile tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.T. serbest bırakılırken, M.T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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