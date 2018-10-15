Uyuşturucu tacirinden polise rüşvet teklifi

İstanbul Esenyurt’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir sürücünün üst ve aracında yapılan aramalarda ‘Skunk’ türü madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, polislere rüşvet olarak 50 bin lira teklif edince,...

İstanbul Esenyurt’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir sürücünün üst ve aracında yapılan aramalarda ‘Skunk’ türü madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, polislere rüşvet olarak 50 bin lira teklif edince, hakkında ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘rüşvetten’ yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik geçtiğimiz Perşembe günü devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. S.F.A. (34) adlı kişinin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda, bir miktar ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği ileri sürülen 600 Euro ve 100 dolar para ele geçirildi.

Bunun üzerine şüphelinin kaldığı adreste arama yapmak isteyen polis, şok bir teklif ile karşılaştı. Şüpheli S.F.A.’nın, kendisini serbest bırakmaları halinde polise 50 bin lira rüşvet teklif etti.

Zanlı tarafından yapılan rüşvet teklifinin ardından nöbetçi savcılıktan alınan arama kararı ile şüphelinin ilçede bulunan lüks sitedeki ikametine operasyon yapan polis, evde daralı ağırlığı 50 gram gelen 18 paket içinde skunk maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira para ele geçirdi.

Rüşvet olarak polise 50 bin lira para teklif eden zanlı hakkında ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘rüşvetten’ yasal işlem başlatıldı.