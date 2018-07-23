Uyuşturucu tacirine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan sanık, 11 yıl 8 ay hapis ve 24 bin 980 TL adli para cezasına çaptırıldı.

Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından belirlenen adrese 2 Mart’ta baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda 858 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 1 adet saksıya dikilmiş vaziyette Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili evde bulunan Yusuf D. (32) gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yusuf D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Ailevi sorunlarım olduğu için kullandım”

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Yusuf D., bugün Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıktı. Duruşmada sanık Yusuf D.’nin 2 avukatı da hazır bulundu. Yusuf D. savunmasında, ”Pişmanım, ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Ailevi sorunlarım olduğu için kullandım. Kimseye satmadım” diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti Yusuf D.’ye ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan ve esrar elde etmek için kenevir ekimi yaptığı sabit olduğundan dolayı 11 yıl 8 ay hapis ve 24 bin 980 TL adli para cezası verdi. Duruşmanın ardından sanık Yusuf D. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.