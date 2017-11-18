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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:11

Uyuşturucu tacirleri ’Ece’ye takıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda narkotik dedektif köpeği ’Ece’, 9 bin 400 adet ecstasy ile 185 gram skank maddesini tespit etti.

Uyuşturucu tacirleri 'Ece'ye takıldı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda narkotik dedektif köpeği ’Ece’, 9 bin 400 adet ecstasy ile 185 gram skank maddesini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu getirilip piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Ankara yolunda takibe başladı. Takip sonucu yapılan operasyonda G.U. ve S.R. isimli şüphelilerin bulunduğu 34 plakalı otomobilde narkotik köpeği ’Ece’nin de katılımı ile yapılan aramada arka bagaj döşeme içerisine ve ön torpido arkasına gizlenmiş 9 bin 400 adet ecstasy ile 185 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.U. ve S.R. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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