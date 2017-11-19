Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 19:51

Uyuşturucu tacirleri Sakarya’dan düğmeye basılan operasyonla Çankırı’da yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip altında olan 4 uyuşturucu taciri Çankırı’da yakalandı. Operasyonda; 5 bin adet sentetik hap ve 3 kilo 200 gram skank ismi verilen esrar maddesi yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri Sakarya'dan düğmeye basılan operasyonla Çankırı'da yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip altında olan 4 uyuşturucu taciri Çankırı’da yakalandı. Operasyonda; 5 bin adet sentetik hap ve 3 kilo 200 gram skank ismi verilen esrar maddesi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma İstihbarat ekiplerince bir süredir takip edilen biri kadın 4 kişilik uyuşturucu şebekesinin kiralık bir araçla yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap ve skank türü esrar maddesi sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Sakaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırılan konu sonrasında Çankırı İl Jandarması ile irtibata geçildi. Bilginin paylaşılması üzerine Çankırı’da uyuşturucu tacirleri ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zehir tacirlerince kullanılan kiralık araçta yapılan aramada ise; 5 bin adet sentetik hap ve 3 bin 200 gram skank diye tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 4 zehir tacirinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<