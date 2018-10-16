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16 Ekim 2018 Salı 14:13

Uyuşturucu tacirleri yine jandarmaya takıldı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın finans kaynağı uyuşturucuya darbe üstüne darbe vuran jandarma başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Bu kez çekici üzerinde kaza yapmış halde yüklü bulunan minibüsle yapılmaya çalışılan...

Uyuşturucu tacirleri yine jandarmaya takıldı
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın finans kaynağı uyuşturucuya darbe üstüne darbe vuran jandarma başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Bu kez çekici üzerinde kaza yapmış halde yüklü bulunan minibüsle yapılmaya çalışılan uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı. Araçta, 27 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Silvan karayolu Üçyol mevkisinde KOM Şube Müdürlüğü destekli şok yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen çalışmada, bir çekici üzerinde kaza yapmış halde yüklü olarak bulunan araçta uyuşturucu madde arama köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, aracın zula diye tabir edilen kapalı yerlerinde yapılan ayrıntılı incelemede, 25 paket halinde satışa hazır toplam 27 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alındı, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
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