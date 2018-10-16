Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis cezası alınca, hakkını helal etmedi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık, mahkeme salonundan çıkarken kararı veren heyete “Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri alınan istihbarat üzerine, Gölcük’te uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenen O.T. isimli şahsın telefonunu dinlemeye aldı. Yapılan dinlemeler neticesinde O.T.’nin H.A. isimli bir şahısla Yüzbaşılar Mahallesi’nde buluşacağı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan fiziki takip sırasında H.A.’nın O.T. ile buluşup daha sonrasında bir otobüs ile olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Bir süre sonra bindiği otobüse yapılan operasyonla yakalanan H.A.’nın üzerinde 1,14 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin çalışması ticareti ortaya çıkardı

Yine ekipler tarafından O.T.’nin telefonunda yapılan dinlemelerde Değirmendere Mahallesi’nde K.K. isimli bir şahısla buluşacağı fark edildi. Ekipler başlattığı takip ile K.K.’nın O.T. ile anlaştığı yere bir araçla geldiğini gördü. Bir süre sonrada olay yerine gelen O.T.’de K.K.’nın aracına bindi. İkili burada bir süre vakit geçirdikten sonra O.T. araçtan inerek uzaklaştı. Daha sonrasında harekat halindeki aracında yakalanan K.K.’nın üzerinde yapılan aramalarda 1.45 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyu satın aldıklarını itiraf etti

Yakalanan sanıkların emniyette alınan ifadelerinin aynı olduğu belirlendi. Şahıslar uyuşturucu maddeyi 50 TL karşılığında O.T.’den satın aldıklarını itiraf etti. Edinilen bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, İstanbul Tuzla’dan gelen ve O.T.’ye uyuşturucu madde temin edeceği belirlenen A.S. ile 20 Kasım 2017 tarihinde buluşacağını tespit etti. Tespitin ardından başlatılan takip sonucu A.S. ile O.T.’nin buluştuğu Başkomutan Caddesi üzerinde ekipler tarafından pozisyon alındı. İkilinin bir süre araç içerisinde vakit geçirmesinden sonra O.T.’nin araçtan inerek uzaklaştı. Aynı gün içerisinde saat 20.00’de yapılan operasyon ile O.T. yakalandı. O.T.’nin üzerinde yapılan aramalarda 44 gram esrar ele geçirildi. Evindeki aramalarda ise kavanoza koyulmuş 4,10 gram esrar bulundu.

“20 yıldır uyuşturucu kullanıyorum”

Yapılan operasyonda yakalanan O.T., tutuklu olarak hakim karşısına çıkarıldı. Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada O.T.’ye iddianame okundu. Okunan iddianameyi kabul etmeyen O.T., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda adı geçen A.S.’yi tanımıyorum. Uyuşturucu madde ticareti yapmadım. Sadece 20 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum. Psikolojik sorunlarım var” diyerek beraatini istedi.

12 yıl ceza aldı, "Hakkımı helal etmiyorum" dedi

Son sözün alınmasının ardından mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. Açıklanan kararda O.T.’ye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve temin etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası verildi. O.T. mahkemenin sonlanmasına müteakip salondan çıkarılırken, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek serzenişte bulundu.

Uyuşturucuyu İstanbul’dan getiren şahıs suçüstü yakalandı

Ayrıca İstanbul’dan uyuşturucu temin eden A.S. isimli şahıs ise yine aynı gün A.R. isimli başka bir şahsa uyuşturucu temin ederken yapılan operasyon ile yakalandı. A.S. ise yürütülen başka bir soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi. A.S.’nin üzerinden 120 gram esrar maddesi ele geçirildi.