Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

Samsun’da bir şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda bir iş yerinden çıkan bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 2 paket halinde 6,60 gram esrar maddesi ele geçirdi. Söz konu esrarı sattığı tespit edilen iş yerinde bulunan H.K., gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.