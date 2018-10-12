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12 Ekim 2018 Cuma 18:34

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu bir kişiden 0.36 gram bonzai ve bir başka kişide ise 5 paket içinde 0.25 gram bonzai ele geçirdi. Söz konusu kişilere bonzaiyi sattığı tespit edilen S.S., yapılan takip sonucu motosiklet ile kaçmak istedi. Narkotik ekipleri S.S.’yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.S., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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