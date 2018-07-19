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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:28

Uyuşturucu ticaretine 18 yıl 9 ay hapis cezası

Kastamonu’da farklı operasyonlarda uyuşturucu madde ile yakalanan sanık, mahkeme heyeti tarafından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretine 18 yıl 9 ay hapis cezası
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Kastamonu’da farklı operasyonlarda uyuşturucu madde ile yakalanan sanık, mahkeme heyeti tarafından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile yakalanan Sedat A. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çok sayıda dosyası bulunan Sedat A., savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluğunun devamına karar verdi.
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