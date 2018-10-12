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12 Ekim 2018 Cuma 18:50

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
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Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda S.G.’nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Söz konusu şüphelinin evini takibe alan narkotik polisi evden çıkan 2 zanlının üzerinde yaptıkları aramada 1 adet bonzaili sigara, 1,61 gram bonzai ve 1 esrarlı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, S.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.G., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.G., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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