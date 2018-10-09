ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 20:11

Üzerine ağaç düştü, kopan bacağı bulunamadı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan bir kişinin bacağı koptu. Kopan bacak, arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Üzerine ağaç düştü, kopan bacağı bulunamadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan bir kişinin bacağı koptu. Kopan bacak, arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Olay, ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi arazisinde ağaç kesen Kemal Yılmaz’ın (60) üstüne ağaç yıkıldı. Sağ bacağı iki ağacın arasında kalan yaşlı adamın bacağı, diz kapağından koptu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı şahsı Fatsa Devlet Hastanesine götürdü. Aybastı Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen şahsın kopan bacağı, mahalle sakinleri ve yakınları tarafından aranmasına rağmen bulunamadı.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku