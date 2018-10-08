Üzerine benzin döküp kendisini yakmaya kalkıştı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, çalıştığı şirketten alacaklarını alamadığı için üzerine benzin döküp kendisini yakmak isteyen vatandaşı jandarma komutanı ikna etti.Olay, Gedikler Mahallesi’nde meydana geldi. Baraj inşaatında çalışan...

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, çalıştığı şirketten alacaklarını alamadığı için üzerine benzin döküp kendisini yakmak isteyen vatandaşı jandarma komutanı ikna etti.

Olay, Gedikler Mahallesi’nde meydana geldi. Baraj inşaatında çalışan Ahmet K. (50), çalıştığı firmadan alacaklarını alamadığını iddia edip çatıya çıktı. Ahmet K., üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükorhan Jandarma Komutanı ve ekipler, cinnet geçiren vatandaşı ikna etmeye çalışırken, 112 ve itfaiye ekipleri de tertibat aldı. Ahmet K., jandarma komutanının ikna etmesiyle aşağı indirildi. Şahıs, Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.