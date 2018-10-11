Üzerine demir kapı devrilen küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir kapısının devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler’in ölümüyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, 4 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Mehtap Sokak’taki Turgut Reis İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada tuttuğu demir kapı aniden üzerine devrildi. Kilolarca ağırlıktaki demir kapının altında kalan çocuğu gören arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevredekiler ve okul idarecileri olay yerine geldi. Mehmet Ali İşler’i demir kapının altından çıkaran çevredekiler, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran Mehmet Ali İşler, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 Ekim’de hayatını kaybeden Mehmet İşler’in cenazesi Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ali’nin ölümünde ihmalin olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı.