Üzerine demir kapı devrilen küçük çocuk, toprağa verildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir kapısının devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 4 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Deniz Mahallesi Mehtap Sokak’taki Turgut Reis İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada tuttuğu demir kapı aniden üzerine devrildi. Kilolarca ağırlıktaki demir kapının altında kalan çocuğu gören arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevredekiler ve okul idarecileri olay yerine geldi. Mehmet Ali İşler’i demir kapının altından çıkaran çevredekiler, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran Mehmet Ali İşler, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Morga kaldırılan 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler’in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mehmet Ali İşler’in cenazesi daha sonra cenaze namazı için Derince Merkez Camii’ne getirildi. İkini namazını müteakiben kılınan cenaze namazına acılı baba Selahattin İşler, anne Reyhan İşler, 3 yaşındaki kardeşi Melih, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. 3 yaşındaki oğlu Melih ile birlikte oğlunun tabutunun başına gelen anne Reyhan, baba Selahattin İşler ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Ali İşler, Çınarlı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğrandı.

Kocaeli İl Mili Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı

Öte yandan Kocaeli İl Mili Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattığını açıklarken, savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.