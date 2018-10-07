Üzerine demir kapı devrilen küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir kapısının devrilmesi sonucunda ağır yaralanan küçük çocuk, 3 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay 4 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Deniz Mahallesi Mehtap Sokak’taki Turgut Reis İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada tuttuğu demir kapı aniden üzerine devrildi. Kilolarca ağırlıktaki demi kapının altında kalan çocuğu gören arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevredekiler ve okul idarecileri olay yerine geldi. Mehmet Ali İşler’i demir kapının altından çıkaran çevredekiler, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran Mehmet Ali İşler, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.