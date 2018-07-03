Vakıf İş Hanı’nda sessiz tahliye

Hatay’da tepkiler nedeniyle ertelenen Mehmet Şah Vakıf İş Hanı’nın tahliyesi, bugün itibariyle sessiz bir şekilde gerçekleşti. Tepkilerin olmadığı tahliyede, kiracı esnaf malzeme ve eşyalarını toparlayarak Vakıf İş Hanı’ndan ayrıldı.Hatay...

Hatay’da tepkiler nedeniyle ertelenen Mehmet Şah Vakıf İş Hanı’nın tahliyesi, bugün itibariyle sessiz bir şekilde gerçekleşti. Tepkilerin olmadığı tahliyede, kiracı esnaf malzeme ve eşyalarını toparlayarak Vakıf İş Hanı’ndan ayrıldı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve yıkılması planlanan Mehmet Şah Vakıf İş Hanı’nın tahliye işlemleri esnafın tepkisiyle karşılaşılınca 1 hafta ertelenmişti. Hatay Valiliği ve Antakya Kaymakamlığının devreye girmesiyle tatlıya bağlanan tahliye, gün içerisinde sessiz, sedasız gerçekleşti.

2013 yılı denetim raporunda Mehmet Şah Vakfı İş Hanı’nda yapılan inceleme sonucunda kullanım açısından işlevini yitirmek üzeri olduğunu tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü, iş hanı için yıkım kararı alıp 2016 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tahliye edilmesini istemişti.

Defalarca tahliye yapılması istenen binada alınan özel izinlerin ardından 2018 yılının Temmuz ayında tahliye işlemleri gerçekleşti.