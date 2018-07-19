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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:21

Vali Civelek, yaralı işçileri ziyaret etti

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen çökmenin ardından yaralı kurtarılan işçileri hastanede ziyaret etti.Hastane çıkışında işçi yakınlarıyla sohbet eden Vali Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali’nde...

Vali Civelek, yaralı işçileri ziyaret etti
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Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen çökmenin ardından yaralı kurtarılan işçileri hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışında işçi yakınlarıyla sohbet eden Vali Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali’nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içeride kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Civelek, “Duamız içerideki iki arkadaşımıza sağ salim ulaşmak. Bunun için ekiplerimiz var güçleriyle çalışıyor. Ben de olay yerine geçip çalışmaları yerinde inceleyeceğim. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.
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