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21 Temmuz 2018 Cumartesi 00:19

Vali Köşger: “Katilin yakalanması an meselesi”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 3’ü aynı aileden 5 kişiyi öldüren cinayet zanlısı damadın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vali Köşger: 'Katilin yakalanması an meselesi”
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Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 3’ü aynı aileden 5 kişiyi öldüren cinayet zanlısı damadın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vali Yavuz Selim Köşger, Nazilli ilçesinde 2’si misafirlik için gelen komşu ve 3’ü aynı aileden olmak üzere 5 kişinin öldüğü cinayetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nazilli’de yaşanan olayın çok elim ve vahim olduğunu ifade eden Vali Köşger, “Aile içi anlaşmazlık yüzünden erkek tarafı eşinin ailesi ve çevresinden 5 kişiyi öldürüyor. Zanlının yakalanması için arkadaşlarımız çalışmalara başladılar, takibi sürüyor. Maalesef 3’ü aynı aileden olmak üzere 5 ölü var. Hastanede tedavisi süren 3 yaralı var, yaralılardan 2’sinin de durumu kritik. Tedavileri için her türlü tedbir alınmış durumda. İl merkezin de ilçeye uzman sağlık ekibi kaydırıldı. Vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Nazilli ilçemizin başı sağ olsun” dedi.

Olayın aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını ifade eden Vali Köşger, zanlının eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini sözlerine ekledi.
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