Vali ve belediye başkanlarının ismiyle LÖSEV adına yardım dolandırıcılığı

Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya’da vali ve belediye başkanının adına aradıklarını söyleyerek, LÖSEV ve dernekler adına yardım topladığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...

Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya’da vali ve belediye başkanının adına aradıklarını söyleyerek, LÖSEV ve dernekler adına yardım topladığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yardım adı altında mağdur edilen kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kullandığı telefonları dinlemeye alan polisler, İstanbul’da faaliyet gösterdiklerini ve ülke genelindeki, iş yeri ve şirket sahiplerini arayıp çete halinde nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Ağırlıklı olarak Ankara, Mersin, İzmir’de dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen M.T, M.Y., M.S., M.Ş.E. İstanbul’da yapılan operasyonla yakalandı.

Polis, çetenin çalışma şeklini de deşifre etti. Şahısların telefonla aradıkları iş yeri veya şirketlere "Valilik Özel Kalem Müdürlüğünden Vali adına veya Vali Yardımcısı adına, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünden Belediye Başkanı adına veya Belediye Başkan Yardımcısı adına aradıklarını" yardıma muhtaç çocuklara tedavilerinin yapılması amacıyla yardım topladıklarını, az miktar eksiklerinin kaldığını, müştekilerin bu konuda, valilik ve belediye başkanlığı adına desteklerini beklediklerini söyledikleri öğrenildi.

Şahısların, Ankara, İzmir, Mersin ağırlıklı olmak üzere Antalya’da da LÖSEV, Lösemili ve Engelli Çocuklar Derneği, Lösemi ve Kanserli Hastalara Yardım Derneği gibi dernekler adına verdikleri hesap numaralarına para havale ettirerek iş yeri ve şirketleri dolandırdıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.