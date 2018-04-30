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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:14

Valilik önünde alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Tekirdağ’da valilik önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Valilik önünde alacak verecek kavgası: 1 yaralı
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Tekirdağ’da valilik önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi’nde valilik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A. ile Atalay T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erhan A. belindeki silahı çıkartarak Atalay T.’ye 3 el ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Atalay T., Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atalay T.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Erhan A. ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından Ahmet Durmuş, iki kişinin tartıştığını gördüğünü ifade ederek, "Burada tartıştılar, biri çekti silahını 3 el ateş etti. Bir mermi bacağına, biri koluna, diğeri de karın boşluğuna geldi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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