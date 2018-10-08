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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:08

Van merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Van merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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Van merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ‘Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme’ yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 19 askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 8 Ekim 2018 günü Van merkezli Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, İstanbul, Giresun, Amasya, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Isparta ve İzmir illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.
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