Van’da 1,5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Van’da yabancı uyruklu kaçak şahıslara yurtiçinde seyahat ve ikamet imkanı sağlayan sahte belgeler düzenleyerek 1,5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi.

Göçmen kaçakçılığı olaylarındaki büyük artış sebebiyle Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan göçmenlere yurtiçinde seyahat ve ikamet imkanı sağlayan sahte belgeler düzenleyen suç şebekesi tespit edildi. Jandarma ekiplerince 8 adreste yapılan operasyonda; 258 göçmene bin ile bin 500 dolar karşılığında sahte pasaport, yol izin belgesi ve uluslararası koruma belgesi düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şebeke çökertildi.

Yapılan aramalarda ise 27 adet sahte pasaport, 218 adet sahte yol izin belgesi, 172 adet sahte uluslararası koruma belgesi, 1 adet yabancılar şube müdürlüğü yazılı sahte mühür, 1 adet Kapıköy Hudut Kapısı yazılı sahte mühür, 1 adet Esendere Hudut Kapısı yazılı sahte mühür ve bu belgeleri düzenlemeye yarayan çok sayıda araç ve gereç ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 258 düzensiz göçmen ise ülkelerine gönderilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.