Van’da 52 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 52 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında uyuşturucuyu taşıyan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, kamyonetin doğal boşlukları içerisinde zulalanmış 101 paket halinde toplam 52 kilo 130 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak D.T. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.