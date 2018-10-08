Van’da 640 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 640 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 640 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 640 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgisi olan C.B. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.