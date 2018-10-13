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13 Ekim 2018 Cumartesi 21:45

Van’da PKK’ya ağır darbe

Van’ın Erciş ilçesinde terör örgütü tarafından eylemlerde kullanılmak üzere saklanan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey...

Van'da PKK'ya ağır darbe
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Van’ın Erciş ilçesinde terör örgütü tarafından eylemlerde kullanılmak üzere saklanan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin, sözde YPS birimlerine şehir eylemlerine öncelik verilmesi yönünde talimatlar gönderdiği bilgisi edindiği belirtildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili istihbari çalışmalar doğrultusunda Erciş İlçe Jandarma Komutanlığımızca, Erciş ilçe merkezinde sözde YPS birimleri tarafından muhtemel eylemlerde kullanılmak üzere ilçenin Doğancı Mahallesi kırsalında mühimmat ve örgütsel malzeme saklandığı değerlendirilerek, 13 Ekim 2018 tarihinde anılan bölgeye operasyon düzenlenmiştir. Operasyon sonucunda; 1 AK-47 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 364 fişek, 1 RPG-7 roketatar ve bu silaha ait 9 mühimmat ile 4 sevk fişeği, 812 BKC makineli tüfek fişeği, 2 gece görüş dürbünü, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 el dürbünü, 1 kg patlayıcı madde, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 el bombası fünyesi, 1 el telsizi düzeneği, 10 elektrikli fünye, 4 el telsizi, 2 cep telefonu, 1 akım düzenleyici, 1 pusula, 1 tahkim edevatı, 100 metre kablo, 9 monte hamili, 1 keski, 1 makas, 2 tornavida, 8 alyan anahtarı, 1 asma kilit, 1 masolet kelepçe, 1 akım ölçer, 1 lehim makinesi ve tertibatı, 3 koli bandı, 1 elektrik bandı, 1 tıraş makinesi ile çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.
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