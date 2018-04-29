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29 Nisan 2018 Pazar 21:45

Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma...

Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
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Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; 29 Nisan 2018 günü, Van ve Bursa İl Emniyet Müdürlüklerinin desteğinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik olarak operasyon düzenlendi. Başkale merkezli icra edilen Şehit Jandarma Er Şevket Albar operasyonu sonucunda; 14 şüpheli gözaltına alınırken, 3 adet av tüfeği, 15 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet CD, 7 adet video kasedi, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.
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