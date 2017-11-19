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19 Kasım 2017 Pazar 14:06

Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
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Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; Yeşilova, Ağırkaya ve Söğütlü mahalleleri ile Söğütülü Mahallesi kırsal alanında PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ve teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınaklara yönelik olarak Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanmış olup; 1 adet ruhsatsız ve markasız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 1 adet av tüfeği kütüklüğü, 1 adet dürbün, 1 adet bilgisayar kasası, 8 adet transformatör (elektrik akım dengeleyici), 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet dışı siyah, iç kısmı folyo şemsiye, 4 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 adet piknik tüpü, 3 adet 20x50 metre çapında branda, 2 adet sofra bezi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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