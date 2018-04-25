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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:26

Van’da teröristlere ait 5 sığınak imha edildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin PKK’lı teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik operasyonunda 5 adet sığınak, içerisindeki malzemeler ile birlikte imha edildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma...

Van'da teröristlere ait 5 sığınak imha edildi
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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin PKK’lı teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik operasyonunda 5 adet sığınak, içerisindeki malzemeler ile birlikte imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik aralıksız devam ediyor. Devam eden operasyonlar kapsamında; 24 Nisan 2018 günü, Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Ohbaşı Abdulkadir Gedik operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde; El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan, 2 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 220 metre elektrik kablosu, 45 kutu alüminyum boya, 4 adet batarya bloğu, yarım bidon benzin, 15 litre mazot, 2 adet patlayıcı düzenek ve anahtar ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi, sığınak yalıtımı için kullanılmak üzere çok sayıda sandviç panel bulunan 5 adet sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
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