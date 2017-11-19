Van’da trafik kazası: 14 yaralı

Van’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilk kaza Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HK 336 plakalı aracın şarampole yuvarlanması sonucu M.İ., S.İ., Ş.Ö., Y.Ş.A., D.Ö. ve H.A. yaralandı.
İkinci kaza ise Tuşba ilçesindeki Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 V 1576, 65 EU 338 ve 33 BHD 75 plakalı araçların çarpışması sonucu M.B., Ş.A., M.E.B., Z.İ., M.D., A.D., Z.Ç. ve N.Ü. yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.