Van’da trafik kazası: 14 yaralı

İkinci kaza ise Tuşba ilçesindeki Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 V 1576, 65 EU 338 ve 33 BHD 75 plakalı araçların çarpışması sonucu M.B., Ş.A., M.E.B., Z.İ., M.D., A.D., Z.Ç. ve N.Ü. yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilk kaza Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HK 336 plakalı aracın şarampole yuvarlanması sonucu M.İ., S.İ., Ş.Ö., Y.Ş.A., D.Ö. ve H.A. yaralandı.