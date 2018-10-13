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13 Ekim 2018 Cumartesi 01:37

Van’daki terör operasyonunda 15 tutuklama

Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 8 aktif muhtar olmak üzere gözaltına alınan 40 kişiden 15’i tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör...

Van'daki terör operasyonunda 15 tutuklama
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Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 8 aktif muhtar olmak üzere gözaltına alınan 40 kişiden 15’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya’da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 8 aktif muhtarın da bulunduğu 40 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 40 şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde çıkarıldıkları adli makamlarca 25’i adli kontrol şartı ile serbest, 3’ü aktif muhtar olmak üzere 15’i ise tutuklandı. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.
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