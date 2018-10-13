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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:50

Van’ı kana bulayacaklardı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı bölgesinde terör örgütü tarafından saklandığı değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliği, mühimmatın terör örgütünün Van il merkezinde yapmayı planlandığı eylemlerde kullanacağının değerlendirildiğini açıkladı.

Van'ı kana bulayacaklardı
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Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı bölgesinde terör örgütü tarafından saklandığı değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliği, mühimmatın terör örgütünün Van il merkezinde yapmayı planlandığı eylemlerde kullanacağının değerlendirildiğini açıkladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri tarafından sözde YPS birimleriyle şehirlerde eylemlere öncelik verileceği yönünde talimatlar verildiği bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, konuya ilişkin yürütülen istihbari çalışmalar doğrultusunda, Van il merkezinde yapılması muhtemel eylemlerde sözde YPS birimleri tarafından kullanılmak üzere İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesinde saklandığı değerlendirilen malzemelerin tespitine yönelik 13 Ekim 2018 tarihinde operasyon yapıldı. Operasyonda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 169 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 32 adet PKMS makineli tüfeği fişeği, 5 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.
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