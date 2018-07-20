ASAYİŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:55

Varil cinayeti zanlıları tutuklandı

Bartın’da kendilerine sarkıntılık ettikleri iddiasıyla öldürdükleri Şükrü Kesgin’in ayaklarını kesip, varille ırmağa atan cinayet zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Varil cinayeti zanlıları tutuklandı
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Bartın’da kendilerine sarkıntılık ettikleri iddiasıyla öldürdükleri Şükrü Kesgin’in ayaklarını kesip, varille ırmağa atan cinayet zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da önceki gün meydana gelen olayda, ırmakta bulunan varil içerisinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, varilden bacakları kesilmiş halde insan cesedi çıkardı. Cesedin kayıp olan 38 yaşındaki Şükrü Kesgin’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından Kesgin’le son olarak görülen Hulisi G. ve Sercan A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar, içki içmek için Şükrü Kesgin’in evine gittiklerini, evde Kesgin’in kendilerine sarkıntılık etmesi üzerine sinirlenerek şahsı öldürdüklerini iddia etti. Zanlıların ayrıca Kesgin’in telefonunu alarak telefon bayisine sattığı belirlendi.

Olayın ardından tahkikatlarını tamamlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Şube Müdürlüğü ekipleri iki zanlıyı Bartın Adliyesine sevk etti. Zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından kasten adam öldürme, hırsızlık ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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