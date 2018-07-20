Varil cinayetinin zanlıları adliyede

Bartın’da 15 gün önce kaybolan Şükrü Keskin’in öldürülerek cesedinin varile konulması olayı ile ilgili gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Bartın’da öldürülerek bacakları kesildikten sonra varille ırmağa atılan Şükrü Keskin cinayetine ilişkin yakalanan zanlılar Hulusi G. ve Sercan A.’nın emniyetteki sorguları tamamlandı. Katil zanlıları emniyetteki sorgularının ardından bu sabah saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.Öte yandan zanlılar cinayeti nasıl işlediklerini ayrıntısına kadar anlatmıştı.